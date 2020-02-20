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شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب تأخير عودته من الإمارات 24 ساعة لاجبار الجبلاية علي تأجيل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الزمالك طلب من مجلس أبو ظبي الرياضي تأخيرعودته للقاهرة إلى ٢٢ فبراير بدلا من ٢١ لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري بعد وصوله للقاهرة بـ 48 ساعة فقط.
وأوضح المصدر، أن مجلس أبو ظبي حجز لبعثة الأهلي والزمالك للعودة غدا إلي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر المصري لكن الزمالك طلب تأخير العودة 24 ساعة.
مباراة الأهلي ضد الزمالك تقام على لقب السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 فى تمام الساعة االسابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد في الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك
ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولي والثانية في بطولة كأس السوبر المصري .
تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك فى السوبر المصري
يفرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سياجاً من السرية علي تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك في السوبر، حيث يحاول المدرب السويسري خداع الجميع وهو ما ظهر في تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق ابو ظبي.
حراسة المرمي : محمد الشناوي .
خط الدفاع : علي معلول، أيمن اشرف، رامي ربيعة ومحمد هاني .
خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان .
خط الهجوم : جونيور اجاي .
تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي فى السوبر المصري
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية.
ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي : محمد أبو جبل
خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي
خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما
الهجوم : مصطفي محمد
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