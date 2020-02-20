شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب تأخير عودته من الإمارات 24 ساعة لاجبار الجبلاية علي تأجيل القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الزمالك طلب من مجلس أبو ظبي الرياضي تأخيرعودته للقاهرة إلى ٢٢ فبراير بدلا من ٢١ لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري بعد وصوله للقاهرة بـ 48 ساعة فقط.

وأوضح المصدر، أن مجلس أبو ظبي حجز لبعثة الأهلي والزمالك للعودة غدا إلي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر المصري لكن الزمالك طلب تأخير العودة 24 ساعة.