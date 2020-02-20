شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. مجلس أبو ظبي يرفض "الفواصل" بين جماهير الاهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤولو مجلس أبو ظبي، وضع فواصل بين جماهير الأهلي والزمالك، في لقاء السوبر المحلي مساء اليوم ، مؤكدين أن هناك كاميرات في الملعب سترصد اي حالات شغب وسيتم التعامل مع اي خروج علي النص بشكل حاسم .

وتقام مبارا الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.