شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. أحمد رؤوف: عمرو السولية نقطة قوة الأهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتلقى الأهلي مع الزمالك مع دقات السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات .

وقال أحمد رؤوف في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " أتمنى تتويج الأهلى بالسوبر ، الفريق الأحمر يحتاج دفعة معنوية قبل مواجهة صن دوانز بدوري الابطال الأفريقي ، والتتويج بالسوبر المحلى سيكون بمثابة تأشيرة عبور بطل جنوب أفريقيا".

ويضيف أحمد رؤوف : " عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى هو أهم لاعب بالنسبة للمارد الأحمر في لقاء السوبر ".

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وحصد رؤوف مع الفراعنة على لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 وظهر مع المنتخب في كأس العالم للقارات كما حصد كأس مصر عام 2011 مع إنبى وتوج مع الاهلى ببطولة الدورى العام والكونفدرالية والسوبر الافريقى ، أحرز مع النادى الأهلي هدفاً تاريخياً فى مرمى فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى فى بطولة الكونفدرالية.

وسيلتقي الأهلى والزمالك في مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى في كأس السوبر والثانية في مباراة مؤجلة من الدوري المصري ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

سيرتدى النادي الأهلي في مباراة السوبر المحلى زيه التقليدي بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدي حارس اللوف البنفسجي ، أما الزمالك سيخوض اللقاء بالزي الثاني له، الأزرق، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما سيرتدي حارسه الزي الأصفر.