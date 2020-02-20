شكرا لقرائتكم النحاس يمنح لاعبى المقاولون إجازة 3 أيام قبل مواجهة جديدة مع المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المقاولون العرب ، قد تأهل لربع نهائي كأس مصر، لملاقاة الاتحاد السكندري الذي سبق وحجز مقعده بالدور ذاته بعدما فاز على أسوان بدور الـ16، بعد رباعيته في شباك المصري حيث افتتح شكري نجيب أهداف المقاولون العرب في الدقيقة 22 من أحداث شوط المباراة الأول، وأضاف محمد عصام الهدف الثاني في الدقيقة 42، وعاد محمد عصام ليسجل هدفه الثاني، والثالث للمقاولون في الدقيقة 68 من أحداث المباراة، وأحرز معروف يوسف الهدف الرابع للمقاولون في للدقيقة الاخيرة.
ومن المقرر أن يبدأ المقاولون استعداداته لمواجهة جديدة أمام المصري في الدوري العام، الأحد المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في الثاني من مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدوري، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.
وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري.
وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.
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