تعرف على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري

سياج من السرية يفرضه المدير الفني للنادي الأهلي “السويسري رينيه فايلر” قبل لقاء الزمالك المرتقب بكأس السوبر المصري؛ حيث يأمل السويسري في الفوز باللقاء وخداع الجميع خلال تدريبات فريقه الأخيرة، ولكن المؤشرات القادمة من معسكر الفريق تشير إلى أن تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الليلة سيكون على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمد هاني، علي معلول، ورامي ربيعة.

خط الوسط: وليد سليمان، عمرو السولية، حسين الشحات، أليو ديانج، وأحمد الشيخ.

جونيور أجايي في الهجوم.

وتقام مباراة الليلة بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت، أبو ظبي الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء في موعده المحدد.