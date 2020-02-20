موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بكأس مصر والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية.

وكان الفريق الأصفر قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي ضمن منافسات البطولة العربية، ويحتل المركز التاسع بالدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقط.

ويخوض الفريقان اللقاء المرتقب غدا الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستضيفها ستاد الإسكندرية، وستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.