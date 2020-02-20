اليوم.. الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز ويتجه للإسكندرية

ينهي النادي الإسماعيلي اليوم الخميس الموافق 20 من فبراير الجاري كافة استعداداته وتدريباته لمواجهة فريق بيراميدز المقرر إقامتها غدا الجمعة، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.

وكان الفريق الأصفر قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الرجاء المغربي بالبطولة العربية في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الإسماعيلية وانتهى بهدف نظيف للدراويش؛ حيث يدخل اللقاء المرتقب بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز هام على فريق الرجاء والمستوي الجيد الذي ظهر به اللاعبون خاصة في الشوط الأول.

وأعرب المدير الفني للدراويش “الفرنسي ديديه جوميز” عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الفريق على فريق كبير مثل الرجاء، مشيرا إلى أنه كان يتمنى زيادة عدد الأهداف قبل لقاء الإياب المرتقب المقرر إقامته في المغرب منتصف مارس المقبل.