طبيب الإسماعيلي يؤكد عدم جاهزية عماد حمدي لمواجهة بيراميدز

يفتقد النادي الإسماعيلي خدمات اللاعب عماد حمدي في لقاء بيراميدز المقرر إقامته غدا الجمعة، والذي يستضيفه ستاد الإسكندرية في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن يجري الفريق الأصفر اختبار طبي للاعب لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء بيراميدز المرتقب، ويعكف المدير الفني للفريق “الفرنسي ديديه جوميز” على دراسة مواجهات فريق الأهرام والوقوف على نقاط الضعف والقوة قبل اللقاء المرتقب.

وكان الفريق الأصفر قد نجح في تحقيق الفوز على فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور قبل النهائي بالبطولة العربية، تلك التي اقيمت يوم الأحد المنقضي على ستاد الإسماعيلية، على أن يقام لقاء العودة في منتصف شهر مارس القادم في المغرب؛ حيث يواجه الفائز من اللقاء نظيره الفائز من لقاء اتحاد جدة والشباب السعودي.