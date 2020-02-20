موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الأهلي والزمالك “مباراة القمة” بكأس السوبر المصري، والتي يستضيفها ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ حيث يدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو حامل لقب الدوري العام الموسم الماضي ومحتل صدارة الترتيب بالموسم الجاري، بينما يخوض الفريق الأبيض اللقاء اليوم وهو حامل لقب كأس مصر عن الموسم الماضي ومحتل للمركز الثالث بالدوري المحلي الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يخوض الفريقين لقاء الليلة الخميس الموافق 20 من شهر فبراير الجاري في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات أبو ظبي الرياضية وأون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.