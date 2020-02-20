شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأخير عودته من الإمارات 24 ساعة لإجبار الجبلاية على تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر باتحاد الكرة المصرى أن نادى الزمالك طلب تأخير عودته إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة السوبر المقرر إقامتها في السابعة مساءً، إلى يوم 22 فبراير بدلا من 21، وذلك لاستغلال اللائحة التى ستمنعه من خوض مباراة الأهلى فى الدورى بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط.

وأوضح المصدر أن مجلس أبو طبى حجز لبعثة الأهلى والزمالك للعودة غدا الي القاهرة وفقا للاتفاق الذي تم قبل مباراة السوبر لكن الزمالك طلب تاخير العودة 24 ساعة.

وكان نادي الزمالك قد طالب من قبل بتأجيل مباراة القمة مع النادى الأهلى، والتى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى كان من المقرر إقامتها يوم 24 فبراير.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الأهلى فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى الإماراتية.

ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – أشرب بن شرقى – يوسف أوباما

الهجوم : مصطفي محمد

وأدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانه الأخير، أمس، استعدادا لمباراة السوبر ، وشهد مران الزمالك الختامى تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الأفريقية، فى المباراة التى أقيمت على استاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.