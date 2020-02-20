شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه فى الصدارة والبدرى وصيف.. حكاية 11 مدرب فى القائمة الذهبية للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاقة كأس السوبر المصري عام 2001 ، كتب 11 مدير فني أسماءهم في قائمة الشرف بعد أن قادوا 4 أندية للفوز بالبطولة ويأتي البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني كأنجح هذه الأسماء بعد أن قادوا الأهلي للفوز باللقب 7 مرات بواقع 4 للأول و 3 للثاني.

المدربين الأجانب من 5 جنسيات هي ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وسويسرا نجحوا في الحصول على اللقب 9 مرات مقابل 7 ألقاب للخماسي المحلي حسن شحاتة وطارق العشري وحسام البدري وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومحمد حلمي.

ونرصد قائمة الشرف للمدربين الأجانب والوطنيين الذين نجحوا في الحصول على اللقب على النحو التالي:

1 – 2001 : الألماني أوتو فيستر (الزمالك)

2 – 2002: البرازيلي كارلوس كابرال (الزمالك)

3 – 2003: البرتغالي توني أوليفيرا (الأهلي)

4 – 2004 : حسن شحاتة ( المقاولون العرب)

5 – 2005: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

6 – 2006: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

7 – 2007: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

8 – 2008: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

9 – 2009: طارق العشري (حرس الحدود)

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10 – 2010: حسام البدري (الأهلي)

11 – 2012: حسام البدري (الأهلي)

12- 2014: الإسباني خوان كارلوس جاريدو (الأهلي)

13 – 2015: عبد العزيز عبد الشاقي "زيزو" (الأهلي)

14 – 2016: محمد حلمي (الزمالك)

15 – 2017: حسام البدري (الأهلي)

16 – 2018: السويسري رينيه فايلر (الأهلي)

مواجهة من نوع خاص تلك التي ستجمع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى بنظيره الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع دقات السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الأمارات الشقيقة على لقب كأس السوبر المحلى.

وتعد مباراة الخميس، هي القمة السابعة في السوبر المصري، بعدما خاض الفريقان 6 مباريات من قبل على لقب السوبر المحلي فاز الأهلي 5 مرات أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2019، بينما فاز الزمالك مرة واحدة عام 2017.