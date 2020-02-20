شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الجبهة اليمنى فى سوبر الأهلي والزمالك.. الخبرة تصطدم بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الخبرة والشباب يتجدد صراع الجبهة اليمنى للقطبين فى لقاء السوبر المصري، والذى يجمع الأهلي والزمالك في السابعة مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات. وبلغة الأرقام ينحاز التفوق إلى أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، كما تنحاز إليه الخبرات أيضاً، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولكن بالأكثر عطاءً وهذا ما يطمح إليه الشباب فى مواجهة أصحاب الخبرات فى الأهلي والزمالك.

أحمد فتحى شارك فى الموسم الجارى فى 7 مباريات بالدورى العام ومثلها بدوري أبطال أفريقيا، ولقاء وحيد في كأس مصر، واستطاع الجوكر أن يصنع هدفين لزملائه بالفريق كما سجل هدفاً وحيداً كان في دوري الأبطال.

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وشارك محمد هانى، صاحب الـ 24 عاماً، مع النادى الأهلي خلال 16 مباراة منذ انطلاق الموسم الجارى، من بينها 12 مباراة فى الدورى العام و4 لقاءات فى دوري أبطال أفريقيا، واستطاع ظهير أيمن القلعة الحمراء أن يصنع هدفين ولم يسجل.

وعلى الجانب الآخر، شارك حازم إمام مع الزمالك فى 8 لقاءات بالدورى العام، و5 في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، واستطاع ظهير ايمن الزمالك أن يصنع هدفين ولكنه لم يسجل.

أما أحمد عيد ناشئ الزمالك بفريق 99 والذى تم تصعيده إلى الفريق الأول مؤخراً وكانت مباراة طنطا أولى مشاركاته بالدوري العام، فيعد هو الأقل خبرة بين اللاعبين الأربعة، ولكنه خامة مبشرة بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه، وخاض عيد 4 لقاءات فقط مع الزمالك بواقع ثلاث مباريات في الدوري ولقاء وحيد في دوري أبطال افريقيا.