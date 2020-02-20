شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون إجازة 3 أيام قبل الاستعداد لمواجهة جديدة مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبى الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام، بعد الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل أمس الأربعاء، على نظيره المصرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وتأهل المقاولون العرب لربع نهائى كأس مصر، لملاقاة الاتحاد السكندرى الذى سبق وحجز مقعده بالدور ذاته بعدما فاز على أسوان بدور الـ16، بعد رباعيته فى شباك المصرى، وافتتح شكرى نجيب أهداف المقاولون العرب فى الدقيقة 22 من أحداث شوط المباراة الأول، وأضاف محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 42، وعاد محمد عصام ليسجل هدفه الثانى والثالث للمقاولون فى الدقيقة 68 من أحداث المباراة، وأحرز معروف يوسف الهدف الرابع للمقاولون فى للدقيقة الأخيرة.

ومن المقرر أن يبدأ المقاولون استعداداته لمواجهة جديدة أمام المصرى فى الدورى العام الأحد المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتان مؤجلتان.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاءً فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.