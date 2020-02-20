شكرا لقرائتكم خبر عن مين أهم لاعب فى سوبر الأهلى والزمالك؟.. أحمد رؤوف: السولية مصدر قوة الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رؤوف مهاجم النادى الأهلى السابق أن مباراة كأس السوبر المحلى بين المارد الأحمر وغريمه الزمالك ستكون قوية للغاية فى ظل مستوى الفريقين، ويتلقى الأهلى مع الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد فى الإمارات.

وقال أحمد رؤوف، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أتمنى تتويج الأهلى بالسوبر، الفريق الأحمر يحتاج دفعة معنوية قبل مواجهة صن دوانز بدورى الأبطال الأفريقى، والتتويج بالسوبر المحلى سيكون بمثابة تأشيرة عبور بطل جنوب أفريقيا".

وأضاف أحمد رؤوف، "عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى هو أهم لاعب بالنسبة للمارد الأحمر فى لقاء السوبر".

وحصد رؤوف مع الفراعنة لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 وظهر مع المنتخب فى كأس العالم للقارات، كما حصد كأس مصر عام 2011 مع إنبى وتوج مع الأهلى ببطولة الدورى العام والكونفدرالية والسوبر الأفريقى، وأحرز مع النادى الأهلى هدفاً تاريخياً فى مرمى فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى فى بطولة الكونفدرالية.

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ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى بكأس السوبر والثانية مباراة مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى باستاد القاهرة الدولي.

ويرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك سيخوض اللقاء بالزى الثانى له، الأزرق، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزى الأصفر.