شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "ساسى و معلول" صراع النسور على أرض الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك و المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات بالسوبر المحلى .

ويشهد لقاء قمة السوبر صراع من نوع خاص بين نسور قرطاج الثنائى فرجانى ساسى نجم الزمالك وعلى معلول نجم الأهلى .

علي معلول شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 12 مباراة ببطولة الدوري العام، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6 أخرى، أما في دوري أبطال أفريقيا فسجل الدولي التونسي هدفاً واحداً خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر، وصنع مثله، ليضع بصمته على 11 هدفاً للأهلي في مختلف المسابقات خلال 18 مشاركة.

بينما يسعى ساسى إلى تحقيق اللقب الخامس له مع القلعة البيضاء ، حيث أنه توج مع الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى.

تعول الجماهير الزملكاوية أمال عريضة على التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض في تثبيت مستواه القوى في منتصف الملعب بجانب طارق حامد بعدما قدم عرضا جيد في لقاء السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الترجى

وشهد مستوى فرجانى ساسى تذبذب خلال الفترة الأخيرة ، حيث أن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور و الجهاز الفني حرص على مساندة اللاعب من أجل أن يستعيد قواه الهجومية في المنتصف مرة أخرى .

ويسعى الدولى فرجانى ساسى إلى تحقيق بصمة قوية مع فريقه في السوبر المحلى ، لا سيما و أن معلول لديه نفس الطموح حيث أنه أيضا تعول عليه جماهير القلعة الحمراء أمال عريضة في القمة .

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و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة على الثنائى في الصور التالية :



معلول و ساسى



فرجانى ساسى



على معلول مع منتخب تونس



فرجانى ساسى 3



فرجانى ساسى 2



على معلول 2