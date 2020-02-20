شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توقعات نجوم الفن لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، فى السوبر المصرى، المقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، حيث يتلقى الفريقان بروح جديدة، خاصة الزمالك الذى حقق بطولة كأس السوبر الأفريقية على حساب فريق الترجى التونسى، والذى فاز عليه بنتيجة 3 / 1.

ويرصد ”الخليج 365” توقعات نجوم الفن والمشاهير على مباراة السوبر المصرى، قبل انطلاقها بساعات، حيث انقسمت التوقعات بين فوز الأهلى وفوز الزمالك، واللافت للنظر أن الجميع توقع النتيجة لصالحه بأهداف، ولم يرصد حالة واحد بالتعادل فى الوقت الرسمى للمباراة.

Advertisements

وجاءت التوقعات كالتالى: