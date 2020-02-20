شكرا لقرائتكم خبر عن هتشوف السوبر فين؟.. أحمد دويدار: فى البيت مع باسم مرسى وأتمنى تتويج الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى أحمد دويدار مدافع الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر المحلى فى اللقاء المقرر له مساء الخميس على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

وقال دويدار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "سوف أشاهد المباراة فى البيت بصحبة باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق، نتمنى تتويج الفارس الأبيض بالكأس ولكن المباراة صعبة للغاية".

وأضاف مدافع الإنتاج الحربى، "الأهلى وصل لمستوى متميز للغاية فى الفترة الأخيرة والدورى أصبح فى قبضته، لذلك أتمنى أن يفوز الزمالك بكأس السوبر تعويضاً عن التتويج بالدورى هذا الموسم".

ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية فى مباراة مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولى.

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ويرتدى لاعبو الأهلى فى مباراة السوبر المحلى الزى التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك فيخوض اللقاء بالزى الثانى له، الأزرق، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزى الأصفر.

وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل من الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق.

وأضاف دويدار، «وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى»، متابعًا، «علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة».