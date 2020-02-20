محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك في لقاء السوبر المصري نسخة (2018 - 2019).
المباراة ستقام على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث يشارك الأهلي باعتباره حامل لقب الدوري، في المقابل يخوض الزمالك السوبر نظرًا لتتويجه بلقب كأس مصر.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تذاع القمة عبر أربع قنوات (أون سبورت - تايم سبورت) - (أبو ظبي الرياضة الأولى والثانية والثالثة).
البداية من قناة أون سبورت حيث سيتولى التعليق كل من مدحت شلبي وبلال علام، بينما يتولى أيمن الكاشف ومحمد الكواليني التعليق عبر شاشة تايم سبورت.
في المقابل، يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على شاشة أبو ظبي الرياضية الأولى، على أن يتولى كل من عصام عبده وعامر عبد الله التعليق عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الثانية والثالثة.
أما إذاعيًا، فيمكن متابعة المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة بتعليق طارق الأدور، أما سيعلق مؤمن حسن عبر إذاعة أون سبورت.
الأهلي يُعد حامل لقب آخر نسخة للقب السوبر بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
في المقابل، يُعد آخر تتويج للزمالك بلقب السوبر كان على حساب الأهلي وقتها أقيمت المباراة أيضًا على ملعب "محمد بن زايد" وانتهت بركلات الترجيح (3-1) عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 معلقين لسوبر القمة.. دليلك لمشاهدة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.