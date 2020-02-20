"جيرالدو أساسيًا".. مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في اللقاء الذي يقام على ملعب "محمد بن زايد" معقل فريق الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن تشكيل الأهلي سيشهد أربعة تغييرات عن مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بالفوز بثلاثية نظيفة ضمن مؤجلات الأسبوع السادس من الدوري.

البداية من الجانب الدفاعي حيث استقر فايلر على إجراء تبديل في الجانب الأيمن من خلال مشاركة محمد هاني بدلاً من أحمد فتحي بجانب مشاركة ياسر إبراهيم في قلب الدفاع بدلاً من أيمن أشرف.

الجانب الوسط الهجومي سيشهد أيضًا تغييرات من خلال ظهور محمد مجدي "أفشة" ليكون بديلاً لوليد سليمان كما سيعتمد فايلر على الجناح الأنجولي جيرالدو بدلاً من مروان محسن على أن يشارك النيجيري جونيور أجايي كمهاجم صريح.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الزمالك بالسوبر المصري بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

جدير بالذكر أن الأهلي توّج بلقب السوبر الأخير بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.