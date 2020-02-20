"لا تغييرات".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في السوبر المصري نسخة (2018 - 2019).

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن كارتيرون سيعتمد على ثبات التشكيل بعد مباراة الترجي التونسي الأخيرة والتي جاءت ضمن السوبر الأفريقي.

الزمالك توّج باللقب الأفريقي بالفوز على فريق "باب سويقة" بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث جاءت الأهداف عن طريق الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما"، وأشرف بنشرقي "هدفين".

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الأهلي بالسوبر بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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رباعي خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

ثنائي وسط ملعب دفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

ثلاثي خط وسط هجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.

الزمالك يمر بأوضاع مستقرة خلال الشهر الجاري بعد الفوز على حرس الحدود (2-0) والإسماعيلي (2-1) بالدوري ثم التتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

ويسعى الزمالك إلى الحصول على لقب السوبر بعد خسارة النسخة الماضية من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن آخر تتويج للزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي نسخة (2016) بعد الفوز بركلات الترجيح (3-1) عقب نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.