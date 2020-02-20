محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة: كأس السوبر المصري 07:00 ـ الأهلي VS الزمالك ـ القناة الناقلة: ON Sport أبو ظبي 1 الدوري الأوروبي 07:55 ـ لودوجوريتس رازجراد vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 07:55 ـ مانشستر يونايتد vs كلوب بروج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD Advertisements 08:00 ـ أولمبياكوس vs آرسنال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 10:00 ـ باير ليفركوزن vs بورتو ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6HD 10:00 ـ روما vs جنت ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 07:55 ـ خيتافي vs أياكس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD 07:55 ـ سبورتينج لشبونة vs بلدية إسطنبول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7HD 07:55 ـ إينتراخت فرانكفورت vs سالزبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5HD

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كانت هذه تفاصيل خبر السوبر المصري أبرزها.. تعرف على مواعيد مباريات "الخميس المتنوع" والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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