مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري الموعد التشكيل والقنوات الناقلة بث مباشر

يلتقي الأهلي والزمالك السابعة مساء غد الخميس على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبو ظبي على كأس السوبر المصري.
الأهلي يسعى للتويج بالسوبر للمرة 12 في تاريخه، بينما الزمالك يسعى لرفع السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.
موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصري بالامارات القنوات الناقلة بث مباشر
تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام الزمالك في كأس السوبر المصري:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: على معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي
في الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات – وليد سليمان
في الهجوم: جونيور أجاي
موعد مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصري بالامارات القنوات الناقلة بث مباشر
تشكيل نادي الزمالك المتوقع أمام
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
في الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام
في الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بنشرقي – أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما”
في الهجوم: مصطفى محمد
مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المصرى القنوات الناقلة بث مباشر
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري:
AD SPORTS 2 HD
AD SPORTS 1 HD
أون سبورت
تايم سبورت
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