لايبزيج يُحرج توتنهام في عقر داره بذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال

سقط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أمام نظيره لايبزيج الألماني، بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الفريق اللندني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة

نجح لايبزيج في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 58 من ركلة جزاء تحصل عليها كونراد لايمر، بعدما تعرض للعرقلة من بين

دافيس، لاعب توتنهام.

ظهر تأثر توتنهام من الغيابات المهمة بصفوفه خلال مواجهة لايبزيج، إذ غاب عنه كل من هاري كين، وسون هيونج مين، وموسى سيسوكو.

يذكر أن مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب ريد بول ارينا معقل الفريق الألماني، ستقام في 10 مارس المقبل.