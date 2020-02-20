بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة آرسنال وأولمبياكوس في أهم مباريات اليوم الخميس 20-2-2020 في إطار منافسات دور الـ32 الإقصائي من الدوري الأوروبي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “نوفل الباشي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “كاريسكاكيس ستاديوم” بمدينة أثينا باليونان.

يستضيف فريق أولمبياكوس اليوناني نظيره آرسنال الإنجليزي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ويدخل الفريق المضيف المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من اجل تحقيق الإنتصار على الجانرز في مباراة الليلة لتسهيل مهمة مباراة العودة على “ملعب الإمارات” في 27 فبراير القادم.

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وتأهل أبناء مدينة أثينا إلى هذا الدور من الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 4 نقاط، خلف “بايرن ميونيخ” متصدر المجموعة، و”توتنهام” وصيفها.

على الجانب الآخر يدخل فريق آرسنال المباراة بمعنويات عالية منشيًا بتحقيق الفوز على “نيوكاسل” برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من الملعب الصعب “كاريسكاكيس ستاديوم”.

وتأهل الجانرز إلى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد تصدره للمجموعة السادسة، بعدما جمع 11 نقطة بفارق نقطتين عن “آينتراخت فرانكفورت الألماني” الوصيف، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات مقابل تعادلين وهزيمة.

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