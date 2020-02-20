رياضة | نيمار يقرر البقاء في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقرر البقاء في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن موقف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان تغير مع ناديه وقرر البقاء مع ناديه.

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وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نيمار كان حريصًا على الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي والعودة إلى برشلونة قبل أن يقرر الاستمرار مع فريقه وذلك بسبب فشل المفاوضات بين الناديين على أمل تحقيق حلمه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نيمار لا يستبعد مطلقًا تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والاستمرار حتى صيف 2022 موعد نهاية عقده الحالي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار تعرض للعديد من الإصابات على مدار الموسمين الماضيين لكنه الآن عاد للعب من جديد ويسعى لتعويض ما فاته مع باريس وفقا لمصادر خاصة للصحيفة مقربة من اللاعب