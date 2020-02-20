رياضة | نجم ليفربول يتعجب من طريقة إحتفال لاعبي أتليتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يتعجب من طريقة إحتفال لاعبي أتليتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الظهير الإسكتلندي الدولي ونجم فريق ليفربول الإنجليزي أندي روبيرستون إستغرابه من طريقة إحتفال لاعبي فريق أتليتيكو مدريد الإسباني، عقب فوز الروخي بلانكوس على ليفربول بالأمس، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتناقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات روبيرستون بعد المباراة قائلاً: "نحن ندرك جيداً طيعة المباراة القادمة، نعرف كيف نواجه الأندية الإسبانية، ونعرف كيفية التغلب على طريقة لعبهم".

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وأضاف: "حكم المباراة لن يتكرر في مواجهة العودة بالطبع، تلك نقطة جيدة للفريق، من المكر الحديث عن المباراة، لكننا سنستعد لها من الآن".

وواصل: "ملعب أنفيلد يعطي طابعاً خاصاً لأي مباراة، ويؤثر بشكل كبير على آدائناً، أمام أتليتيكو الآن مهمة صعبة في ملعب أنفيلد".

وأتم: "نحتاج دعم الجماهير في مباراة العودة، نحتاج دعماً وتشجيعاً أعلى مما كانت عليه الجماهير في مباراة برشلونة".

وسقط ليفربول حامل اللقب بهدف ساؤول نيجيز، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد أتليتيكو مدريد، والتي إحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو.