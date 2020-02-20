رياضة | مهاجم لايبزج تحت منظار ليفربول في مواجهة توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم لايبزج تحت منظار ليفربول في مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة

ويعد المهاجم الدولي الألماني ونجم فريق لايبزج الألماني تيمو فيرنر، أحد أبز الأسماء المطلوبة بقوة، من قبل مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أن مسئولي فريق ليفربول الإنجليزي أرسلوا وفداً من كشافي النادي، لمتابعة مباراة لايبزج ضد توتنهام، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويمتلك فيرنر سجلاً ذهبياً هذا الموسم مع لايبزج، بمساهمته بـ36 هدفاً في 31 مباراة لعبها مع لايبزج في جميع البطولات، حيث سجل فيرنر 26 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ونظراً لآدائه الرفيع هذا الموسم، جذب فيرنر أنظار كبار الأندية الأوروبية هذا الموسم، على رأسها ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان، وبدرجة أقل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان.

ويطمح ليفربول في إبرام صفقة هجومية قوية خلال الصيف المقبل، تحسباً لرحيل أحداً من الثنائي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، المراقبان من كبار الأندية الأوروبية مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدري