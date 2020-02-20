رياضة | لوس أنجلوس جالاكسي يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوس أنجلوس جالاكسي يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أرجنتينية أن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي يستعد لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة بضم نجمه الأرجنتيني وقائد الفريق ليونيل ميسي عقب نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن عقد ميسي البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي مع برشلونة في نهاية الموسم المقبل في الوقت الذي يملك فيه بندا يمنحه أحقية الرحيل في نهاية الموسم الحالي بدون دفع أي مقابل للنادي.

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ونقلت صحيفة ماركا عن البرنامج الإذاعي راديو كونتيننتال الأرجنتيني أن الأرجنتيني جييرمو باروس شيلوتو المدير الفني للوس أنجلوس جالاكسي مهتم بضم ميسي تحديداً بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش الذي رحل عن النادي وانضم إلى ميلان الإيطالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني الأرجنتيني تحدث مع خورخي ميسي والد ليونيل ميسي قائد برشلونة لمعرفة ما إذا كان ابنه مهتم باللعب في دوري المحترفين الأمريكي أم لا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه حتى الآن لا يوجد أي تطور ملموس فيما يخص مستقبل ميسي مع برشلونة مما دفع لوس أنجلوس جالاكسي للتحرك نحو التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.