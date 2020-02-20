رياضة | هل ينجح أتلتيكو مدريد في التألق في دوري أبطال أوروبا ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل ينجح أتلتيكو مدريد في التألق في دوري أبطال أوروبا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية عن هذا الموسم بأن هناك شكوك تحوم حول قدرة أتليتيكو مدريد على استرجاع أمجاد الماضي لكن الفريق عاد سريعًا إلى جذوره وتصدى لسطوة ليفربول في دوري أبطال أوروبا وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن جمهور أتليتيكو مدريد استقبلوا حافلة الفريق المزودة بالألعاب النارية وازدادت الأجواء سخونة عند تسجيل ساؤول نيجيز الهدف في الدقيقة 4 كما ألهب سيميوني المدرجات بحماسه ومطالبة الجماهير دائما بالهتاف.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول تعبيرا عن الحيرة والكثير من الإعجاب أيضا: "لا أعرف إن شاهد سيميوني الكثير من المباراة لأنه كان يحمس الجماهير باستمرار".

وأضاف: "نتحدث عن أنفيلد وقوة الاستاد وقد شاهدنا هذه القوة".

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وتابع: "لا يمكن نسيان مباريات كهذه. يأتي أحد أفضل الفرق إليك وتهزمه. أتذكر بعض الليالي المماثلة خلال ثمانية أعوام هنا. كان هذا مثيرا بالفعل".

وأفادت تقارير صحفية بأن أتليتيكو مدريد يقدم موسما كارثيا وخسر من فريق في الدرجة الثالثة في بطولة كأس ملك إسبانيا كما يعاني من إصابات كثيرة ويبتعد بفارق 13 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد في جدول الدوري الإسباني.

وأوضحت صحيفة الباييس أنه حتى أبطال مثل ليفربول يتوسلون الرحمة عند مواجهة طبيب أسنان مثل أتليتيكو مدريد.

لم يكن سيميوني يريد مناقشة التهديد الذي ينتظره في أنفيلد وأراد الاستمتاع باللحظة بعد عناء قائلاً: "صدقا لا أفكر في هذا".