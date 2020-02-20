رياضة | عاجل.. مانشستر يونايتد يقرر التخلص من بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مانشستر يونايتد يقرر التخلص من بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر التخلص من الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مانشستر يونايتد يتخلى عن بوجبا بسعر قليل

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد قرر الموافقة على بيع بول بوجبا في الصيف القادمن مقابل 50 مليون حنية إسترليني فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد أجمعت على أن الحل الأمثل للنادي حاليا هو رحيل بوجبا عن صفوف الفريق مقابل مبلغ مالي ضعيف لأن ذلك يعتبر أفضل للنادي بعد مطالب اللاعب المتكررة بالرحيل عن النادي.

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يذكر أن بوجبا كان قد طالب بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي بسبب عدم شعوره بالراحة في النادي ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.

الأندية المهتمة بضم بوجبا

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بوجبا في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي ريال مدريد الإسباني.

مشاركات بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 10 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.