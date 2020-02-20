رياضة | هجوم حاد من بيكيه على أحد الصحفيين بسبب بارتوميو



قام الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني بشن هجوم قوي على أحد الصحفيين بسبب جوسيب بارتوميو رئيس النادي.



سبب مهاجمة بيكية للصحفي

وقد قام بيكية بمهاجمة الصحفي الإسباني مارسال لورنتي بسبب قيامه بالدفاع عن بارتوميو حيث قال عبر حسابه الخاص على تويتر معلقا على تعاقد نادي برشلونة مع شركة لتشوية صورة معارضي بارتوميو وقال: "بيئة البارسا وخصوصاً الأعضاء لحسن الحظ أصبحوا أكثر ذكاءً، ولا يمكن التلاعب بهم بسهولة، وأصبحوا يعرفون كيفية تحديد من يريد إلحاق الضرر بنادي برشلونة لاستخدام ذلك الضرر لمصالح إعلامية وسياسية واقتصادية".

ولم تمر إلا دفقائق معدودة حتى قام جيرارد بيكيه بالرد على هذه التغريدة مهاجمًا لورنتي وإدارة برشلونة وكتب: "دمية" في إشارة إلى أنه ينفذ ما يطلبه منه بارتوميو.

فضيحة قوية تضرب برشلونة

Advertisements

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أول أمس الإثنين أن نادي برشلونة أنهى الاتفاق مع الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم نادي ليجانيس الإسباني لضمه الفترة الحالية ليكون بديل ديمبلي.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد أصدر بيان رسمي أمس الإثنين 17 فبراير على هذه الأنباء المنتشرة حيث نفى النادي كل هذه الأنباء مؤكدا أنها عار تماما من الصحة ولن يحدث ذلك داخل النادي.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 من أصل 24 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري