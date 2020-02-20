شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد محمود الجوهرى جنرال التدريب فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم الخميس، جماهير الكرة المصرية بشكل خاص والعربية والأفريقية بشكل عام، بذكرى ميلاد الجنرال الراحل محمود الجوهرى، أكبر المدربين فى تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

ولد الجوهرى فى 20 فبراير عام 1938، وعمل ضابطاً فى الجيش المصرى وشارك فى حرب أكتوبر عام 1973، وتوفى فى 3 سبتمبر من عام 2012 فى الأردن.

الجوهرى هو أول من درب فريقى الأهلى والزمالك فى تاريخ الكرة المصرية، وحقق الكثير من الإنجازات لكلا الفريقين، فقد نجح فى الفوز بأول بطولة أفريقية فى تاريخ الأهلى وهى دورى أبطال أفريقيا عام 1982، كما نجح مع الزمالك فى الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والفوز بكأس السوبر الأفريقى.

وفازت مصر تحت قيادته بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 ليكون أول مدرب يفوز بالأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا، حيث حصل على الكأس مع منتخب مصر عام 1957 و1959 وكان هداف البطولة.

كما استطاع الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم عام 1990 لثانى مرة فى تاريخه، وقاد المنتخب الوطنى للفوز بالميدالية الذهبية فى دورة الألعاب العربية 1992 التى أقيمت فى سوريا.

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ومثلما قدم إنجازات مشرفة فى تدريب عدد من الأندية داخل مصر، حصد كذلك بطولات عديدة لعدد من أندية الخليج منها الهلال السعودى واتحاد جدة، والشارقة والوحدة الإماراتيين وقاد منتخب عمان فى كأس الخليج عام 1996.

وفى عام 2002 تولى تدريب المنتخب الأردنى والإشراف الفنى على الكرة الأردنية وقاد المنتخب الأول للوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2004 فى الصين لأول مرة فى تاريخ الكرة الأردنية، وصعد بالفريق إلى دور الأربعة.