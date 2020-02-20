شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الأهلى و الزمالك .. ركلات الجزاء تحسم 4 بطولات للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وقبل موقعة أبو ظبى ، فهناك 4 مباريات انتهت بالتعادل ، و تم الاحتكام الى ركلات الترجيح ، لحسم الفائز بكأس البطولة .
أولى المواجهات التي حسمتها الركلات الترجيحية كانت عام 2003، عندما التقى الاهلى مع الزمالك بملعب الكلية الحربية ، وانتهى اللقاء التعادل السلبى بين الفريقين ،فلجأ الحكم الفرنسي الان سارس الى ركلات الترجيح ، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 3/1 .
وفى عام 2007 ألتقى الأهلى مع الاسماعيلى في نهائي كأس السوبر، بستاد القاهرة ، و تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد حمص هدف للدراويش في الدقيقة 33 من احداث المباراة ، بينما تعادل شادى محمد للاهلى بالدقيقة 44 من ركلة جزاء ، ليقوم حكم المباراة حمدى شعبان باللجوء الى الركلات الترجيحية ، و التى اسفرت عن فوز الأحمر بركلات الترجيح 4/2 .
في عام 2014 التقى الاهلى مع الزمالك وتعادلا سلبيا في الوقت الاصلى بملعب الجيش ببرج العرب ، وبعد اللجوء الى الركلات الترجيحية من جانب الحكم محمد فاروق ، انتهت المباراة بفوز الأحمر 5/4 .
اخر مواجهة في بطولة السوبر شهدت ركلات ترجيح ، كانت عام 2016، تلك التي توج بها فريق الزمالك امام الاهلى ، فبعد أن تعادل الفريقان سلبيا لجأ حكم اللقاء التشيكى بافل كرالوفيتش إلى الركلات الترجيحية ، وانتهت المباراة 3/1 لصالح الفريق الأبيض .
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