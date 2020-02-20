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قبل قمة الأهلى و الزمالك .. ركلات الجزاء تحسم 4 بطولات للسوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مباراة الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها اليوم الخميس في بطولة السوبر المصرى ، و التي تقام بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى ، تسيطر حالة من الترقب على الجهاز الفني لكلا من الفريقين ، حيث حرص كل مدير فنى على تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء ، تحسبا لانتهاء اللقاء بالتعادل ، و اللجوء الى ركلات الترجيح .

 

وقبل موقعة أبو ظبى ، فهناك 4 مباريات انتهت بالتعادل ، و تم الاحتكام الى ركلات الترجيح ، لحسم الفائز بكأس البطولة .

 

أولى المواجهات التي حسمتها الركلات الترجيحية كانت عام 2003، عندما التقى الاهلى مع الزمالك بملعب الكلية الحربية ، وانتهى اللقاء التعادل السلبى بين الفريقين  ،فلجأ الحكم الفرنسي الان سارس الى ركلات الترجيح ، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 3/1  .

 

 

 

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وفى عام 2007 ألتقى الأهلى مع الاسماعيلى في نهائي كأس السوبر، بستاد القاهرة ، و تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث  تقدم محمد حمص هدف للدراويش في الدقيقة 33 من احداث المباراة ، بينما تعادل شادى محمد للاهلى بالدقيقة 44 من ركلة جزاء ، ليقوم حكم المباراة حمدى شعبان  باللجوء الى الركلات الترجيحية ، و التى اسفرت عن فوز الأحمر بركلات الترجيح 4/2 .

 

 

 

في عام 2014 التقى الاهلى مع الزمالك وتعادلا سلبيا في الوقت الاصلى بملعب الجيش ببرج العرب  ، وبعد اللجوء الى الركلات الترجيحية من جانب الحكم محمد فاروق ،  انتهت المباراة بفوز الأحمر 5/4 .

 

اخر مواجهة في بطولة السوبر شهدت ركلات ترجيح ، كانت عام 2016، تلك التي توج بها فريق الزمالك امام الاهلى ، فبعد أن تعادل الفريقان سلبيا لجأ حكم اللقاء التشيكى بافل كرالوفيتش إلى الركلات الترجيحية ، وانتهت المباراة 3/1 لصالح الفريق الأبيض .

 

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