شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الأهلى و الزمالك .. ركلات الجزاء تحسم 4 بطولات للسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مباراة الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها اليوم الخميس في بطولة السوبر المصرى ، و التي تقام بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى ، تسيطر حالة من الترقب على الجهاز الفني لكلا من الفريقين ، حيث حرص كل مدير فنى على تدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء ، تحسبا لانتهاء اللقاء بالتعادل ، و اللجوء الى ركلات الترجيح .

وقبل موقعة أبو ظبى ، فهناك 4 مباريات انتهت بالتعادل ، و تم الاحتكام الى ركلات الترجيح ، لحسم الفائز بكأس البطولة .

أولى المواجهات التي حسمتها الركلات الترجيحية كانت عام 2003، عندما التقى الاهلى مع الزمالك بملعب الكلية الحربية ، وانتهى اللقاء التعادل السلبى بين الفريقين ،فلجأ الحكم الفرنسي الان سارس الى ركلات الترجيح ، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 3/1 .

Advertisements

وفى عام 2007 ألتقى الأهلى مع الاسماعيلى في نهائي كأس السوبر، بستاد القاهرة ، و تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم محمد حمص هدف للدراويش في الدقيقة 33 من احداث المباراة ، بينما تعادل شادى محمد للاهلى بالدقيقة 44 من ركلة جزاء ، ليقوم حكم المباراة حمدى شعبان باللجوء الى الركلات الترجيحية ، و التى اسفرت عن فوز الأحمر بركلات الترجيح 4/2 .

في عام 2014 التقى الاهلى مع الزمالك وتعادلا سلبيا في الوقت الاصلى بملعب الجيش ببرج العرب ، وبعد اللجوء الى الركلات الترجيحية من جانب الحكم محمد فاروق ، انتهت المباراة بفوز الأحمر 5/4 .

اخر مواجهة في بطولة السوبر شهدت ركلات ترجيح ، كانت عام 2016، تلك التي توج بها فريق الزمالك امام الاهلى ، فبعد أن تعادل الفريقان سلبيا لجأ حكم اللقاء التشيكى بافل كرالوفيتش إلى الركلات الترجيحية ، وانتهت المباراة 3/1 لصالح الفريق الأبيض .