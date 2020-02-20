موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري و القنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك



عشاق الكرة المصرية على موعد مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المباراة ندية كبيرة بين الفريقين في ظل رغبة كل طرف لتأكيد تفوقه خلال المرحلة الحالية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي ضد الزمالك تقام على لقب السوبر المصري اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 فى تمام الساعة االسابعة مساءا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولي والثانية في بطولة كأس السوبر المصري .

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك فى السوبر المصري يفرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سياجاً من السرية علي تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك في السوبر، حيث يحاول المدرب السويسري خداع الجميع وهو ما ظهر في تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق ابو ظبي. ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلي فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب في مواجهة الليلة سيكون كالتالي : حراسة المرمي : محمد الشناوي . خط الدفاع : علي معلول، أيمن اشرف، رامي ربيعة ومحمد هاني . خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان . خط الهجوم : جونيور اجاي .

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي فى السوبر المصري

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام الأهلي في مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي الإماراتية.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما

الهجوم : مصطفي محمد

وكان فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، قد أدى مرانه الأخير، أمس استعدادا لمباراة السوبر ، وشهد مران الزمالك الختامى تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الأفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

كارتيرون خصص فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات



ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري



ويسعى الزمالك إلى الثأر من الأهلي بعد الخسارة في آخر سوبر محلي جمع بين الفريقين والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي ضد الزمالك



في المقابل، يخوض الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على ستاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

أحرز أهداف الأهلي الثلاثة على معلول عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة بالشوط الأول، وأضاف جونيور أجايي الهدف الثاني في الدقيقة 83 ، ثم سجل كهربا الهدف الثالث في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.

الزمالك ضد الأهلي



ويعد فوز الأهلي علي المصري هو الـ15 تواليا في الدوري ليقترب السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر خطوة جديدة من رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدرب التاريخي للفريق بأطول سلسلة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري بـ17 انتصارا في موسم 2004-2005.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك فى السوبر المصري

ويأمل فايلر تكرار الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك مرة أخرى، حيث كان المدرب السويسري هو المسؤول عن تدريب المارد الأحمر في آخر نسخة جمعت بين الفريقين.