شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفرض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر سياجاً من السرية علي تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك في السوبر، حيث يحاول المدرب السويسري خداع الجميع وهو ما ظهر في تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق ابو ظبي.

ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلي فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب في مواجهة الليلة سيكون كالتالي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي .

خط الدفاع : علي معلول، أيمن اشرف، رامي ربيعة ومحمد هاني .

Advertisements

خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان .

خط الهجوم : جونيور اجاي .

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".