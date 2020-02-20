موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في قمة السوبر.. والقنوات الناقلة وأسماء المعلقين.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، في قمة السوبر المصري، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات.
الأهلي يشارك في المباراة بصفته بطلاً للدوري والزمالك وهو بطلاً للكأس.
الأهلي يسعى للتويج بالسوبر للمرة 12 في تاريخه، بينما الزمالك يسعى لرفع السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.
ويبحث فايلر عن أول ألقابه مع القلعة الحمراء خاصة إنها بطولة جماهيرية أمام غريمه التقليدى الزمالك، بينما يأمل باتريس كارتيرون فى مواصلة كثب ثقة الجماهير بعدما نجح فى الحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي اتونسي منذ أيام.
التشكيل المتوقع للأهلي
من المتوقع أن يعتمد المدرب السويسرى فايلر على التشكيل التالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: على معلول – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي
في الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات – وليد سليمان
في الهجوم: جونيور أجاي
التشكيل المتوقع للزمالك
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
في الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حازم إمام
في الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بنشرقي – أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما”
في الهجوم: مصطفى محمد
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