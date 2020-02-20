شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى الزمالك في قمة مصرية على لقب السوبر بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في قمة مصرية على أرض إماراتية يلتقي فريقا الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

في المعسكر الأهلاوي ، تبدو الأمور هادئة رغم غياب نجم الفريق رمضان صبحي حسبما أعلن فايلر في مؤتمر صحفي أمس فقد شاهد المدرب السويسري مع لاعبيه عدة مباريات للزمالك ودرسه جيداً قلب لقاء الليلة ومن المباريات التي تابعها فايلر لقاء السوبر الافريقي الأخير الذى فاز فيه الأبيض بثلاثة أهداف لهدف ، كما تحدث فايلر مع لاعبيه عن ضرورة وأهمية الهدوء والتركيز وأكد لهم أن المُتسرّع سيُخطئ في لقاء الليلة ولابد من الهدوء والتركيز وعدم الاستسلام سريعاً وحذرهم كذلك من التهاون في أخر المباراة حيث إستشهد بمباراة السوبر المحلي الماضية التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين فبعدما تقدم الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة عاد الزمالك وسجل هدفين مُتتاليين .

وشرح المدرب السويسري للاعبيه أهم الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً وطالبهم بعدم تكرارها من أجل تحقيق الهدف المنشود والفوز باللقب ، وشدد المدير الفني للاعبيه على ضرورة التركيز مع إنطلاق المباراة ى، ويعول الأهلي في لقاء الليلة على خبرات لاعبيه الكبار أمثال أجاي ، قفشة ، على معلول ، حسين الشحات ، عمرو السولية ، أحمد فتحي ، ديانج ومحمود متولي وغيرهم من أصحاب الخبرات والقدرات الخاصة في القلعة الحمراء.

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في المعسكر الزملكاوي ، لا يختلف الأمر كثيراً بل أن الحماس والجدية في القلعة البيضاء كانت مُشتعلة أيضاً لرغبة الجميع داخل الأبيض في حسم القاء لحصد البطولة الثانية خلال أقل من أسبوع وتحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع لاعبيه عن ضرورة الحذر وبدء المباراة بشكل قوي وأن يمتلكون زمام الأمور لتحقيق الهدف المنشود وحصد اللقب.

يعلن كارتيرون الكثير عن الأهلي فقد سبق له تدريب المارد الأحمر ويعلم لاعبيه جيداً وتحدث المدرب الفرنسي مع لاعبيه عن أهمية التركيز منذ البداية وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الأهلي في اللقاء المرتقب، وتبدو قوة الزمالك في عدد من نجوم الفريق أمثال ، أشرف بن شرقي ، فرجاني ساسي ، مصطفى محمد ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وأوناجم وعبد الله جمعة.