شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفتح ملف تمديد تعاقد مختار مختار خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف مسئولى الانتاج الحربى خلال فترة توقف الدوري الحالية على إنهاء ملف تمديد تعاقد مختار مختار المدير الفنى للفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى ظل رغبة مسئولى النادى على استمرار المدير الفنى فى منصبه والذى يقود الفريق منذ موسم 2016 -2017، حيث تولى المسئولية فى 20 مارس 2017 واستطاع أن يقدم نتائج متميزة مع الفريق.

بعيداً عما سبق استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على إقامة مباراة ودية مع نظيره حرس الحدود الأربعاء 26 فبراير فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ، وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

ويستعد الإنتاج لمواجهة نادى مصر، المقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد المصانع الحربية، وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهماعلى استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج فى الدقيقة 33 من ضربة رأس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار"، وأشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.