شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: إصابة بسيطة وراء غياب باتريك كادو عن المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى بالنادى الإسماعيلى أن الأوغندى باتريك كادو مهاجم الدراويش تعرض لشد خفيف فى العضلة الخلفية قبل مواجهة الرجاء المغربى رغم جلوسه على دكة بدلاء الدراويش، مؤكداً أن الجهاز الفنى فضل عدم الدفع باللاعب خوفاً من تفاقم اصابته ، ويؤدى كادو تدريبات تأهيلية للتعافى من الاصابة قبل مواجهة بيراميدز ، ولم يظهر كادو فى مباريات الإسماعيلى بشكل رسمى حتى الآن فيما شارك فى مباراة ودية مع أمام فريق شباب الإسماعيلى مواليد 99 وسجل هدفاً.

ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو"، قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، وعلم ”الخليج 365” أن مدة التعاقد 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع لكن بتعاقد جديد، وكان الدراويش قد تعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر أيضاً.

وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

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وسبق للمهاجم الأوغندى صاحب الـ24 عاما اللعب لأندية نهضة بركان المغربى وكامبالا سيتى سابقا وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدفا، كما سجل عدة أهداف دولية مع منتخب بلاده أبرزها فى شباك الكونغو بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى احتضنتها مصر.

يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، على دراسة مباريات بيراميدز للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل مواجهة دور الستة لبطولة كأس مصر والتى تجمع الفريقين الخامسة عصرغداً الجمعة على استاد الإسكندرية، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.