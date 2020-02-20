بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق والكويت في كأس العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العراق والكويت في أهم مباريات اليوم الخميس 19-2-2020 في في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

المباراة التي ستذاع على أبوظبي الرياضية HD 2 بتعليق “محمد الشامسي”، ستنطلق في تمام الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، 13:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت السعودية، على استاد “مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية-الراكة”.

يلتقى المنتخب العراقي نظيره الكويتي في مباراة مثيرة وحاسمة في مشوار الفريقين في بطولة كأس العرب على ملعب “الراكة” بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

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ويدخل المنتخب العراقي المباراة وعينه على تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة كاملة، لتعويض خسارة المباراة الأولى امام “منتخب تونس“.

وكان منتخب اسود الرافدين قد نجح في التقدم بالنتيجة في الشوط الأول إلا أنه فقد التركيز وتراجع على المستوى البدني في النصف الثاني من اللقاء ليحرز المنتخب التونسي هدفين متتالين في الدقيقة الـ70 و الدقيقة 89 ليحصد اول ثلاث نقاط.

على الجانب الآخر يدخل منتخب الكويت المباراة وحاله كحال المنتخب العراقي، حيث خسر المباراة الافتتاحية امام “منتخب موريتانيا” بهدفين مقابل لا شئ، وسيسعى الأزرق إلى تحقيق الإنتصار على العراق من أجل مواصلة المشوار وخطف بطاقة الصعود إلى الدور الثاني.

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