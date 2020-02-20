رياضة | أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. مانشستر يونايتد وأرسنال فى مهمة صعبة أمام كلوب بروج وأولمبياكوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم.. مانشستر يونايتد وأرسنال فى مهمة صعبة أمام كلوب بروج وأولمبياكوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم مباريات الذهاب من بطولة الدوري الأوروبي، فى لقائات قوية ومنتظرة، ضمن مباريات دور ال 16 من البطولة الأوروبية.

أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم

كلوب بروج البلجيكى ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر وسيذاع على قناة beIN SPORT HD 1

لودوجوريتس ضد انتر ميلان الإيطالى فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 4

وولفرهامبتون الإنجليزي ضد إسبانيول الإسبانى فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 3

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خيتافى الإسبانى ضد أياكس أمستردام الهولندي فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 6

اينتراخت فرانكفورت الألمانى ضد سالزبورج النمساوى فى تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 5

أولمبياكوس اليوناني ضد أرسنال الإنجليزي فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 1

باير ليفركوزن الألمانى ضد بورتو البرتغالي فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 6

روما الإيطالي ضد جينت البلجيكى فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN SPORT HD 4