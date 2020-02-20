اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة إشبيلية وكلوج اليوم الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي

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مشاهدة بث مباشر مباراة إشبيلية وكلوج اليوم الخميس 20-2-2020 في الدوري الأوربي يستضيف نادي كلوج نظيره إشبيليه 7:55 اليوم الخميس الموافق 20-2-2020 ، ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي على قناة beIN SPORT HD 3، ولم تعد بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كما كانت من قبل في السنوات الأخيرة، بطولة لأندية الصف الثاني في أوروبا، بل تغيرت وباتت في أغلب نسخها تستقبل أندية مثل مانشستر يونايتد، تشيلسي، ليفربول، إنتر ميلان، آيكس وغيرهم من الأندية العريقة والبطلة لأوروبا.

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اشبيلية و كلوج الساعة 7.55 علي قناة 3