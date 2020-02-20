شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: من الصعب توقع نتيجة مباراة السوبر.. لكن الأهلي كفته أرجح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، إن النادي الأهلي يعيش حالة جيدة ويسير بخطى ثابتة منذ فترة.

وأضاف الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، تعليقا على تنظيم مبارة الأهلي والزمالك في الإمارات: «دائمًا أبوظبي تستضيف الأحداث التاريخية، مباراة الأهلي والزمالك من التراث العربي».

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وأكد خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة «أبوظبي الرياضية»: «من الصعب توقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، لأنها مباراة كبيرة، الزمالك قادم بعد فوز كبير على الترجي الذي شارك في مونديال الأندية، والأهلي مميز، وكفته أرجح في السوبر، لكن في النهاية من الصعب التوقع».

وأضاف: «بلغة الأرقام الأهلي حقق 11 لقب سوبر مقابل 3 ألقاب للزمالك، السوبر بطولة شرفية لا يمكن أن تعكس المستوى الحقيقي لأي فريق، لكن هذا يتم قياسه بنهاية الموسم».

وقال: «على تواصل دائم مع رئيس النادي الأهلي، وتحت أمر الأهلي في أي شيء، الخطيب يمتلك أفكارًا عديدة لصالح النادي، وبالطبع أساعده قدر المستطاع».

ويستعد القطبان الأهلي والزمالك لمواجهة مصيرية في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، لحسم لقب كأس السوبر المصري.