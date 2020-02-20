شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: سأتدخل لمشاركة محمد صلاح في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه سيتدخل شخصيا لانضمام محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

وأضاف أشرف صبحي، خلال حوار خاص مع إسلام صادق على قناة TEN: «صلاح لاعب ذو قيمة كبيرة، وتواجده مع المنتخب في دورة الأولمبياد أمر ضروري جدا، وسأتدخل في ذلك الموضوع خلال الأيام القادمة لحسم الأمر نهائيا».

وتستعد مصر للمشاركة بمنتخبها الأوليمبي في أولمبياد 2020 بطوكيو بعد أن حصدت لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر في منتصف شهر يونيو الماضي.

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وقال إن هناك رؤية أساسية في التعامل مع محمد صلاح، خاصة أنه وصل إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب في الكرة المصرية.

وشدد أن محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم كما أنه أصبح نموذجا يقتدى به، وأصبح شبكة علاقات عامة متنقلة، كما أنه اكتسب مقومات احترافية مختلفة جدا، وأكبر دليل على ذلك استمراريته وحفاظه على أدائه.

وأضاف: «محمد صلاح يتنقل باسم مصر ويجب أن نحافظ عليه ويحافظ علينا، لأن اللاعب المحترف بمثابة مؤسسة اقتصادية وحده دون شيء».

وأشار إلى أن اللاعب المحترم اسمه يصبح شركة، لأن حجم عوائده وتقديره السوقي يصل إلى مليارات.