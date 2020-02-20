شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يتفوق فى صراع الجدية والمهارة بوسط ملعب الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من امتلك وسط الملعب يمكنه أن يحكم سيطرته على مجريات المباراة، وتحت شعار الجدية والمهارة يدخل رباعي وسط ملعب الأهلي والزمالك تحدي مباراة السوبر المصري، والذي يجمع القطبين في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

في الأهلي بات أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، أحد أهم الأوراق الرابحة التي يراهن عليها رينية فايلر مدرب الأهلي، وشارك ديانج في 18 لقاء منذ انضمامه للفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضي، جاءت بواقع 9 لقاءات في الدوري العام، و8 في دوري أبطال أفريقيا، ولقاء وحيد في كأس مصر، ديانج استطاع أن يحرز هدفين بالقميص الأحمر وصنع مثلهما، واستطاع أن يشكل محطة مهمة للفريق الأحمر في إفساد هجمات الخصم متسلحاً بالقوة والجدية.

أما عمرو السولية، فشارك مع الفريق الأحمر في 23 لقاء، بواقع 14 مباراة في الدوري و9 في دوري الأبطال، وأحرز السولية هدفين وصنع 4 أهداف لزملائه بالفريق، واستطاع أن يشكل ثنائية مثالية مع ديانج في وسط الملعب الأحمر بعد غياب حمدي فتحي الذي تعرض لإصابة القطع في غضروف الركبة.

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وعلى الجهة الأخرى، شارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 20 مباراة بالموسم الجاري، جاءت بواقع 11 لقاء في الدوري، و7 في دوري الأبطال ومباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي ومثلها في كأس مصر، وسجل التونسي هدفين وصنع مثلهما.

فيما شارك طارق حامد في 18 لقاء منذ انطلاق الموسم، صنع هدفين ولم يسجل حتى الآن، ويعول الزملكاوية على روح طارق حامد القتالية في المباراة وقدرته على قيادة زملائه بالخبرات التي اكتسبها مع الفريق الأبيض أو منتخب الفراعنة.