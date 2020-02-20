«ميدو» : الحكام المصرين غير لائقين بدنيأ..ويحتسبون حالات الشك لصالح الاهلي و الزمالك

شن الكابتن "أحمد حسام" ميدو، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، هجومًا حادًا علي الحكام المصريين قائلا :نصفهم غير لائق بدنيًا.

وأكد "ميدو" خلال تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" أن هذا الموسم شهد أخطاء تحكيمية بالجملة، موسم مليئ بالأخطاء التحكيمية، وهذا يرجع لأن 50 % من الحكام المصريين غير لائقين بدنيًا، مبيقدروش يجروا، الفرق بيننا وبين الخارج أنه يوجد عقوبات معلنة في الخارج قبل بداية الموسم للأخطاء التحكيمية

وأضاف : هنا في مصر الأندية تقول أن هذا الحكم لن يحكم لي في بقية الموسم وهو مالا نراه في الخارج,معقبا: يجب تطبيق لجنة القيم والمبادئ في مصر

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وأختتم "ميدو" حديثه قائلا : الحكم المصري مظلوم، لكننا نرى الحكام يحتسبون حالات الشك لصالح الأهلي والزمالك

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