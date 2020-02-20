شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والزمالك اليوم 20 / 2 / 2020 في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي فريقا الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام ، ونرصد في التقرير التالي 5 معلومات عن المباراة المرتقبة:

1_موعد وملعب مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصري

تقام مباراة الاهلى والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

2_طاقم تحكيم مباراة الاهلى والزمالك

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

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3_الاهلي يفقد رمضان صبحي وشكوك حول مشاركة حازم امام

يفقد الاهلي في مباراة الليلة أكثر من لاعب لكن أبرزهم رمضان صبحي الذى سافر مع الفريق لكنه لن يشارك لعدم تعافيه من الإصابة فيما تحوم الشكوك حول مشاركة حازم أمام مع الزمالك.

5_من ربح السوبر الاخير؟

يخوض فريقا الاهلي والزمالك مباراة الليلة بذكريات سوبر شهر سبتمبر الماضي حينما التقي الفريقين وفاز الاهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

5_نقاط القوة في الاهلي والزمالك

يعول الأهلي في لقاء الليلة على خبرات لاعبيه الكبار أمثال أجاي ، قفشة ، على معلول ، حسين الشحات ، عمرو السولية ، أحمد فتحي ، ديانج ومحمود متولي وغيرهم من أصحاب الخبرات والقدرات الخاصة في القلعة الحمراء وتبدو قوة الزمالك في عدد من نجوم الفريق أمثال ، أشرف بن شرقي ، فرجاني ساسي ، مصطفى محمد ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وأوناجم وعبد الله جمعة.