شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بيراميدز والأهلى يواجه الجونة فى دورى الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة 19 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي والجونة، كما يحل فريق بيراميدز ضيفاً على نادي الزمالك بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

النادي الأهلي يحتل صدارة جدول المسابقة برصيد 37 نقطة، فيما يمتلك الزمالك في رصيده 32 نقطة في المركز الثالث.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وسيد الغزاوي طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي إخصائيا للتدليك.

على الجانب الآخر يقود شباب الزمالك جهاز فتي مكون من: سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس ، وخالد عمران اداريا واشرف محمود اخصائي تأهيل.

و يقود المقاولون جهاز فنى مكون من: محمود الشيمى مدير فنى وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى ومحمد حسام اصابات ملاعب.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك في مباراة الجولة الماضية برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع شباب القطبين على ملعب الفريق الأحمر بمدينة نصر.

وسجل أهداف الأهلي كل من، محمد أسامة ميدو بعد مرور 6 ثواني فقط، وأضاف عمر جودة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول والدقيقة 65 في الشوط الثاني على الترتيب، قبل أن يسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 85، ثم يعود خالد السيد لاعب الأهلي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

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الجونة x الأهلي

الزمالك x بيراميدز

مصر المقاصة x طنطا

إنبي x المقاولون

سموحة x الإنتاج الحربي

حرس الحدود x الإسماعيلي

فيما حصل فريق وادي دجلة على راحة من منافسات هذه الجولة.