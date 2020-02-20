شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى ينهى استعدادته لبيراميدز ويتوجه للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه استعداداته لمواجهة بيراميدز، حيث يخوض الدراويش مرانه الاخير على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن المدرب الفرنسى قائمة المباراة التى تتوجه للأسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة المقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات دور الستة عشر لكأس مصر ، تلك المواجهة التى يدخلها الفريق الاصفر بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى.

وتأهل النادى الإسماعيلى إلى دور الـ16 من كأس مصر بعدما تفوق على الإعلاميين بهدفين نظيفين، فى دور الـ32 من المسابقة، ثنائية الإسماعيلى جاءت عن طريق محمد مخلوف فى الدقيقة 33، قبل أن يضاعف بيكيتى من التفوق فى الدقيقة 42 بتسجيل الهدف الثانى بينما تفوق بيراميدزعلى النجوم بدور الـ32 بستة أهداف لواحد.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وبعيداً عما سبق، أعرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز على الرجاء المغربى بالإضافة إلى عدم استقبال أى هدف، وقال جوميز: "حققنا فوز هام على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب فى معظم مجريات اللقاء وخاصة فى الشوط الأول".

وأضاف: "نجحنا فى خلق أكثر من فرصة فى الشوط الثانى وكنت اتمنى زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التى تنتظرنا فى المغرب منتصف الشهر القادم".

واختتم: "نحتاج للروح التى ظهرت على لاعبى الفريق فى قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".