شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يمنح عبد الشافى " صك " المشاركة أمام الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك اختبارا صعبا عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلى في السابعة من مساء اليوم بإستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات في السوبر المصرى في مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريقين .

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى تحقيق لقبه الثانى مع الفريق الأبيض بعد فوزه بالسوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى .

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من المقرر أن يخوض كارتيرون لقاء الأهلي بنفس التشكيلة التي بدأ به لقاء الترجى التونسى بعد الأداء الجيد الذى ظهر به عدد من لاعبى الفريق في هذا اللقاء التاريخى على رأسهم محمد عبد الشافى الظهير الأيسر لأبناء ميت عقبة الذى استطاع العودة لمستواه المعهود أمام الترجى وقام بصناعة الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعدما قام بتخطى المدافع التونسى وصنع عرضية متقنة على رأس يوسف أوباما الذى نجح في تسجيل الكرة في مرمى الفريق التونسى .

كان الزمالك نجح في إعادة محمد عبد الشافى قادما من الدورى السعودى بعد خمس مواسم قضاها المدافع الدولى بين أندية اهلى جدة السعودى والفتح السعوديين ، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى مع الأبيض منذ قدومه نظرا لتألق عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلا أن اللاعب ومع مشاركته خلال الفترة الماضية نجح في العودة لمستواه وهو ما جعله يحجز مكانا أساسيا داخل تشكيلة الأبيض في لقاء السوبر المصرى .